Онищенко раскритиковал болгарского министра за слова о тысячах умерших из-за ошибок в вакцинации

"То, как это подаётся, это вредит в целом вакцинации. Это очередной этап информационно-террористической атаки. Безусловно, когда мы будем подводить итоги после окончания пандемии, тоже будем считать, а как было бы, если сделали так или иначе. Организационные вещи обязательно надо анализировать, но делать это в такой некорректной форме публично, это значит дискредитировать всю ту работу, которую не только Болгарии касается, но и всего мира", — сказал он Лайфу.

Онищенко заметил, что впредь тем, кто делает такие комментарии, и не только "провокатору, который сел на место министра", надо быть очень осторожными с такими высказываниями. Собеседник Лайфа заметил, что эти цифры, это те потери, которые могли бы и не быть, как считают в Болгарии, если бы начали прививки со старшего поколения. В этом случае, заметил парламентарий, можно было сказать о том, что, если бы мы знали о ковиде в сентябре 2019 года, сделали бы вакцину и привили бы людей — и тогда не было бы пяти миллионов больных.