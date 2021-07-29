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Онищенко раскритиковал болгарского министра за слова о тысячах умерших из-за ошибок в вакцинации

По его мнению, делать подобные заявления в такой некорректной форме публично, значит дискредитировать всю проделанную работу.

29 июля, 09:34
<p>Геннадий Онищенко. Фото © <a href="http://duma.gov.ru/duma/persons/99112824/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госдума РФ</a></p>

Геннадий Онищенко. Фото © Госдума РФ

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко счёл некорректными слова министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацарова о десяти тысячах смертей из-за ошибок при организации вакцинации.

"То, как это подаётся, это вредит в целом вакцинации. Это очередной этап информационно-террористической атаки. Безусловно, когда мы будем подводить итоги после окончания пандемии, тоже будем считать, а как было бы, если сделали так или иначе. Организационные вещи обязательно надо анализировать, но делать это в такой некорректной форме публично, это значит дискредитировать всю ту работу, которую не только Болгарии касается, но и всего мира", — сказал он Лайфу.

В Болгарии заявили о десяти тысячах смертей из-за ошибок при организации вакцинации

В Болгарии заявили о десяти тысячах смертей из-за ошибок при организации вакцинации

Онищенко заметил, что впредь тем, кто делает такие комментарии, и не только "провокатору, который сел на место министра", надо быть очень осторожными с такими высказываниями. Собеседник Лайфа заметил, что эти цифры, это те потери, которые могли бы и не быть, как считают в Болгарии, если бы начали прививки со старшего поколения. В этом случае, заметил парламентарий, можно было сказать о том, что, если бы мы знали о ковиде в сентябре 2019 года, сделали бы вакцину и привили бы людей — и тогда не было бы пяти миллионов больных.

Ранее была названа страна, которая превращается в суперраспространителя коронавируса. Она граничит с государствами, где проживает около трети населения планеты.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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