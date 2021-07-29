Число выявленных случаев ковида за сутки вновь превысило 23 тысячи
Напомним, накануне в стране впервые за июль было зарегистрировано чуть более 22 тысяч заболевших.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
За последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Лидером по приросту вновь стала Москва, где ковид подтвердился у 3356 жителей. Затем идут Санкт-Петербург (1925) и Подмосковье (1325). В других регионах ситуация выглядит следующим образом:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Отмечается, что всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 218 502 случая заражения. Полностью выздоровело за сутки ещё 20 834 человека. Их общее число достигло 5 568 363. Скончалось 799 пациентов, с начала пандемии зафиксировано 156 977 летальных исходов.
Ранее эксперт объяснила, зачем нужна ревакцинация от коронавируса. Юлия Ткаченко отметила, что эту процедуру нужно пройти всем, кто уже сделал прививку.
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