Число выявленных случаев ковида за сутки вновь превысило 23 тысячи

За последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Лидером по приросту вновь стала Москва, где ковид подтвердился у 3356 жителей. Затем идут Санкт-Петербург (1925) и Подмосковье (1325). В других регионах ситуация выглядит следующим образом:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Отмечается, что всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 218 502 случая заражения. Полностью выздоровело за сутки ещё 20 834 человека. Их общее число достигло 5 568 363. Скончалось 799 пациентов, с начала пандемии зафиксировано 156 977 летальных исходов.