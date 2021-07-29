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Песков заявил, что активность НАТО у границ России обязывает Москву принимать меры

Это то, о чём неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и российские представители на самых различных уровнях, отметил пресс-секретарь главы государства.

29 июля, 10:15
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Активность Североатлантического альянса около российских границ обязывает Москву принимать определённые меры, которые позволят обеспечить безопасность страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух – 2021"), в которых участвуют двенадцать членов альянса.

"Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", — отметил Песков.

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Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и российские представители на самых различных уровнях.

Ранее командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников заявил, что в Чёрном море члены НАТО непрерывно проводят учения. Российский флот выполняет боевые задачи по защите страны в условиях провокаций и давления со стороны "недружественных государств", заметил он.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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