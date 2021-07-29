Песков заявил, что активность НАТО у границ России обязывает Москву принимать меры

Активность Североатлантического альянса около российских границ обязывает Москву принимать определённые меры, которые позволят обеспечить безопасность страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух – 2021"), в которых участвуют двенадцать членов альянса.

"Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", — отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и российские представители на самых различных уровнях.