Песков заявил, что активность НАТО у границ России обязывает Москву принимать меры
Это то, о чём неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и российские представители на самых различных уровнях, отметил пресс-секретарь главы государства.
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Активность Североатлантического альянса около российских границ обязывает Москву принимать определённые меры, которые позволят обеспечить безопасность страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух – 2021"), в которых участвуют двенадцать членов альянса.
"Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны", — отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и российские представители на самых различных уровнях.
Ранее командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников заявил, что в Чёрном море члены НАТО непрерывно проводят учения. Российский флот выполняет боевые задачи по защите страны в условиях провокаций и давления со стороны "недружественных государств", заметил он.
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