В парке "Ергаки" нашли тело туриста, которого задрал медведь

В результате поисково-спасательной операции на территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае нашли тело туриста, которого накануне убил медведь.

"На месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле без признаков жизни. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы", — рассказали в СК.

Напомним, 27 июля в парке "Ергаки" хищник напал на туристов — зарегистрированную группу из Москвы. По данным следствия, путешественники приехали 24 июля и после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов, туристический поход был рассчитан на две недели. Ранним утром 27 июля при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь, другим участникам группы удалось убежать.