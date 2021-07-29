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Путин пока не принял решения об участии во втором этапе съезда "Единой России"

На первом этапе съезда президент пожелал единороссам победы на выборах, но напомнил, что с них особый спрос.

29 июля, 09:59

Фото © Kremlin.ru

Пока не известно, примет ли президент Владимир Путин участие во втором этапе съезда партии "Единая Россия". Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пообещал проинформировать представителей СМИ, если такое решение будет принято.

"Мы сообщим своевременно, как президент примет решение", — уточнил представитель Кремля.

Путин заявил, что поддержит "Единую Россию" на выборах в Госдуму

Путин заявил, что поддержит "Единую Россию" на выборах в Госдуму

Лайф уже писал, что "Единая Россия" провела первый этап съезда к выборам в Госдуму в Москве 19 июня. На нём Владимир Путин пожелал единороссам победы на выборах, но напомнил, что с них особый спрос. На втором этапе съезда, который должен состояться в августе, будет принята программа партии в окончательной редакции после доработки на основе предложений и замечаний, собранных в регионах. Будет и третий этап, он пройдёт уже после выборов, и его посвятят подведению итогов.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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