Путин пока не принял решения об участии во втором этапе съезда "Единой России"

Пока не известно, примет ли президент Владимир Путин участие во втором этапе съезда партии "Единая Россия". Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пообещал проинформировать представителей СМИ, если такое решение будет принято.

Лайф уже писал, что "Единая Россия" провела первый этап съезда к выборам в Госдуму в Москве 19 июня. На нём Владимир Путин пожелал единороссам победы на выборах, но напомнил, что с них особый спрос. На втором этапе съезда, который должен состояться в августе, будет принята программа партии в окончательной редакции после доработки на основе предложений и замечаний, собранных в регионах. Будет и третий этап, он пройдёт уже после выборов, и его посвятят подведению итогов.