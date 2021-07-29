Рок-певица Земфира неожиданно для всех опубликовала новый мини-альбом, это уже третий релиз исполнительницы в этом году. Он состоит их четырёх композиций: "Ах", "Почта", "Мелодрама" и "Гуд-бай". Треки доступны для прослушивания почти на всех музыкальных сервисах, ссылку на них певица оставила в "Фейсбуке".

"Летний оптимизм на неожиданном мини-альбоме певицы", — говорится в описании.

Композиции в новом альбоме посвящены любви, отношениям, расставаниям и памятным моментам. Подписчики удивились неожиданному релизу, но поблагодарили певицу за такой подарок.

В комментариях они не скрывали удивления и благодарности Земфире, заметив, что так может выпускать музыку только она.