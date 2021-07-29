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"Летний оптимизм": Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом

Подписчики удивились релизу, но поблагодарили певицу за такой подарок.

29 июля, 09:48
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=368165411342168&set=pcb.368163378009038" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zemfira</a></p>

Фото © Facebook / Zemfira

Рок-певица Земфира неожиданно для всех опубликовала новый мини-альбом, это уже третий релиз исполнительницы в этом году. Он состоит их четырёх композиций: "Ах", "Почта", "Мелодрама" и "Гуд-бай". Треки доступны для прослушивания почти на всех музыкальных сервисах, ссылку на них певица оставила в "Фейсбуке".

"Летний оптимизм на неожиданном мини-альбоме певицы", — говорится в описании.

Композиции в новом альбоме посвящены любви, отношениям, расставаниям и памятным моментам. Подписчики удивились неожиданному релизу, но поблагодарили певицу за такой подарок.

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В комментариях они не скрывали удивления и благодарности Земфире, заметив, что так может выпускать музыку только она.

Напомним, в феврале этого года после восьмилетнего перерыва певица представила альбом под названием "Бордерлайн". Он состоит из 12 композиций, его можно прослушать на всех доступных платформах. А в апреле она выпустила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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