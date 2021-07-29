В Харькове пассажирка натравила на таксиста весь Facebook из-за печальной правды о русском языке

На Украине разгорелся очередной скандал вокруг русского языка. На этот раз жертвой стал харьковский таксист, вступивший в перепалку с пассажиркой, говорившей на украинском. Девушка ожидала, что водитель в общении с ней тоже перейдёт на мову, но этого не произошло.

"Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков — исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нём говорить", — пожаловалась она в "Фейсбуке".

К слову, пассажиркой оказалась Дарья Конох — координатор организации "Солидарная молодёжь" при партии экс-президента Украины Петра Порошенко. Чтобы отомстить русскоязычному таксисту, она опубликовала в соцсетях номер автомобиля и имя водителя, которого уже отключили от системы агрегатора.