В Харькове пассажирка натравила на таксиста весь Facebook из-за печальной правды о русском языке
Водитель пожаловался, что вынужден говорить на украинском, хотя считает себя русским человеком, и поплатился за это отключением от агрегатора.
Фото © Facebook / Dariia Konokh
На Украине разгорелся очередной скандал вокруг русского языка. На этот раз жертвой стал харьковский таксист, вступивший в перепалку с пассажиркой, говорившей на украинском. Девушка ожидала, что водитель в общении с ней тоже перейдёт на мову, но этого не произошло.
"Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков — исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нём говорить", — пожаловалась она в "Фейсбуке".
К слову, пассажиркой оказалась Дарья Конох — координатор организации "Солидарная молодёжь" при партии экс-президента Украины Петра Порошенко. Чтобы отомстить русскоязычному таксисту, она опубликовала в соцсетях номер автомобиля и имя водителя, которого уже отключили от системы агрегатора.
Ранее Лайф сообщал, что рок-группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за репертуара на русском. Изначально коллектив пригласили на празднование, однако администраторы мероприятия внезапно передумали. У артистов осталось много вопросов: музыканты считают, что их пытаются стереть из истории родины.
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