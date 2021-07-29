Налоговым службам могут дать возможность блокировать имущество бизнеса до результатов проверок

Минфину и ФНС хотят дать право оперативно блокировать имущество бизнеса до получения результатов проверки. Такая инициатива поможет предотвратить использование лазеек для уклонения от уплаты налогов, сообщает газета "Ведомости".

По словам близкого к правительству источника, в настоящее время налоговая проверка занимает довольно длительное время, поэтому "уклонисты" успевают "распродать всё имущество, вывести капитал и обанкротиться". Благодаря новой инициативе можно будет пресечь подобную практику, утверждает он. Источник отметил, что признаки ухода от налогов будут устанавливаться "по определённому риск-ориентированному подходу".

По словам представителя ФНС, юридическая фиксация обязательств, сокрытых от государства в результате налоговых правонарушений, занимает продолжительное время. Вместе с этим механизмы, которые могли бы препятствовать выводу активов, отсутствуют.

В Минфине подтвердили эту информацию и заметили, что продолжительность проверок лишь помогает недобросовестным налогоплательщикам.