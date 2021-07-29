Пашинян предложил разместить вдоль границы Армении и Азербайджана наблюдателей ОДКБ

Он добавил, что ситуация там не стабилизируется. Пашинян обвинил Баку в продолжении агрессивной риторики и игнорировании всех предложений международного сообщества по урегулированию. Кроме того, и.о. премьер-министра считает, что Азербайджан, совершая провокации, пытается дискредитировать ОДКБ.

Накануне обе стороны конфликта сообщили о перестрелках на границе. В тот же день была достигнута договорённость о прекращении огня, тем не менее сегодня Армения и Азербайджан снова сообщили о новых обстрелах своих позиций.