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Пашинян предложил разместить вдоль границы Армении и Азербайджана наблюдателей ОДКБ

Он обвинил Баку в продолжении агрессивной риторики и игнорировании всех предложений международного сообщества по урегулированию.

29 июля, 08:58
<p>Фото © Celestino Arce / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Celestino Arce / NurPhoto via Getty Images

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал разместить наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы с Азербайджаном для мониторинга ситуации.

"Для определения реальной ситуации на армяно-азербайджанской границе предлагаю разместить миссию наблюдателей вдоль неё", — отметил Пашинян на заседании правительства.

Он добавил, что ситуация там не стабилизируется. Пашинян обвинил Баку в продолжении агрессивной риторики и игнорировании всех предложений международного сообщества по урегулированию. Кроме того, и.о. премьер-министра считает, что Азербайджан, совершая провокации, пытается дискредитировать ОДКБ.

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Накануне обе стороны конфликта сообщили о перестрелках на границе. В тот же день была достигнута договорённость о прекращении огня, тем не менее сегодня Армения и Азербайджан снова сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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