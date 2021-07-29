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Более половины работодателей отказывали соискателям из-за их внешнего вида

При этом мнения кандидатов и нанимателей в вопросе о решающем значении внешности значительно расходятся.

29 июля, 08:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Больше половины работодателей отказывали соискателям из-за внешнего вида. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и рекрутинговой платформой hh.ru. Его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, для большинства опрошенных HR-менеджеров (62%) внешность соискателя "скорее важна", а 20% ответили "очень важна". Однако процент потенциальных работников, которые придают значение внешнему виду, оказался меньше — 60% сотрудников против 82% нанимателей.

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Также соискатели оценили ситуации, когда работодатель брал их на работу или отказывал в найме по причине внешнего вида, несмотря на необходимые навыки. По таким критериям 20% соискателей всё-таки устроились на должность, а 14% получили отказ. При этом работодатели, участвовавшие в опросе, были иного мнения. Сразу 59% HR-менеджеров признали, что они периодически оценивали подходящего по навыкам кандидата по внешности и отказывали в случае неприятия, несмотря на наличие требуемых навыков. Каждый четвёртый работодатель ответил, что такие ситуации возникали один-два раза, а каждый третий заявил, что "несколько раз". И только оставшиеся 5% признались, что отказывали кандидатам из-за неприглядного внешнего вида "много раз".

Разное мнение соискатели и наниматели высказали по поводу лишнего веса сотрудников. Лишь 6% потенциальных работников признались, что им отказывали по этой причине, а вот среди работодателей этому вопросу придают значение сразу 32% респондентов, аргументируя это тем, что лишний вес — признак лени, неаккуратности, низкой работоспособности и отсутствия самоконтроля.

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Ранее Лайф рассказывал, что каждый третий россиянин выступил против четырёхдневной рабочей недели. По данным опроса, 63% респондентов считают, что смогли бы выполнить за этот срок такой же объём работы, как за пять дней.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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