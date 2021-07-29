Захарова высмеяла радость Тихановской от "печенек Байдена" и нашла в них скрытый смысл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала ироничный пост о "печеньках", которыми накануне Светлану Тихановскую угостил президент США Джо Байден. Захарова сравнила это угощение с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в Сети.

"Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом — именно так — рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат её призыва дарит печенье", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат увидела в этом аллюзию к подаркам буржуинов Мальчишу-Плохишу в произведении Аркадия Гайдара, а затем нашла более современное "прочтение сюжета", вспомнив файлы cookie (в переводе с английского "печенье").

"Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", — заключила Захарова.