Тихановская рассказала о печеньках из Белого дома, которыми её накормил Байден

"Слишком политическая встреча, у нас было, наверное, минут десять. И это было так тепло. Мы уже попрощались, и он ушёл. И я уже начала общаться с Крисом Смитом (конгрессмен США. — Прим. Лайфа), и опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома. Говорит: "Светлана, у нас замечательные печеньки". Я говорю: "Вы как знали, что у меня не было завтрака", — рассказала Тихановская.