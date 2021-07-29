Тихановская рассказала о печеньках из Белого дома, которыми её накормил Байден
Она отметила, что, несмотря на недолгий разговор всего в десять минут, встреча была тёплой, хотя и очень политической.
Тихановская рассказала о том, как Байден накормил её печеньками из Белого дома. Видео © Соцсети
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поделилась подробностями встречи с президентом США Джо Байденом. По её словам, американский лидер за недолгую встречу успел накормить её печеньками из Белого дома.
"Слишком политическая встреча, у нас было, наверное, минут десять. И это было так тепло. Мы уже попрощались, и он ушёл. И я уже начала общаться с Крисом Смитом (конгрессмен США. — Прим. Лайфа), и опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома. Говорит: "Светлана, у нас замечательные печеньки". Я говорю: "Вы как знали, что у меня не было завтрака", — рассказала Тихановская.
Напомним, на днях встречу с Тихановской провели и первые лица Госдепа США в лице замгоссекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и советника американского Госдепа Дерека Чолле. Кроме того, на некоторое время к ним присоединился госсекретарь Энтони Блинкен. А накануне Тихановскую принял в Белом доме лично президент Джо Байден.
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