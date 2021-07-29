Полицейские вручили стендаперу Идраку Мирзализаде повестку в прокуратуру

Стендап-комика Идрака Мирзализаде задержали правоохранители после его прибытия в Москву. Юмориста доставили в отделение полиции, где ему вручили постановление о явке в прокуратуру. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Мирзализаде оказался в центре скандала из-за видео, где он высмеял проявление расизма и пошутил о "русских и фекалиях". После этого высказывания на него обрушился шквал негатива, в том числе и комментарии от подписчиков с угрозами избиения. При этом на данный момент в отношении комика административных дел не возбуждали.