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Полицейские вручили стендаперу Идраку Мирзализаде повестку в прокуратуру

При этом на данный момент в отношении комика административных дел не возбуждали.

29 июля, 09:20
<p>Скриншот видео © YouTube <a href="https://www.youtube.com/channel/UC3cJiUuZlpF-pkzqvSskTpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Stand-Up Club #1</a></p>

Скриншот видео © YouTube Stand-Up Club #1

Стендап-комика Идрака Мирзализаде задержали правоохранители после его прибытия в Москву. Юмориста доставили в отделение полиции, где ему вручили постановление о явке в прокуратуру. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Мирзализаде оказался в центре скандала из-за видео, где он высмеял проявление расизма и пошутил о "русских и фекалиях". После этого высказывания на него обрушился шквал негатива, в том числе и комментарии от подписчиков с угрозами избиения. При этом на данный момент в отношении комика административных дел не возбуждали.

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Ранее Лайф рассказывал, что режиссёра церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за шутки про холокост. Отвечать ему пришлось за выступление более чем 20-летней давности, когда он ещё был молодым комиком.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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