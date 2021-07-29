В Москве суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

Мировой суд в Москве выписал американской компании Google административный штраф в размере трёх миллионов рублей, так как она отказалась хранить данные россиян на территории РФ, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

"Постановлением мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении Googlе LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере трёх миллионов рублей", — приводит слова представителя суда ТАСС.

Протокол был выписан за невыполнение обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению или извлечению персональных данных россиян с использованием баз данных на территории страны.