В Москве суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Причиной стало нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
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Мировой суд в Москве выписал американской компании Google административный штраф в размере трёх миллионов рублей, так как она отказалась хранить данные россиян на территории РФ, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.
"Постановлением мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении Googlе LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере трёх миллионов рублей", — приводит слова представителя суда ТАСС.
Протокол был выписан за невыполнение обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению или извлечению персональных данных россиян с использованием баз данных на территории страны.
Напомним, ранее Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter и другие крупные социальные сети локализовать базы данных россиян до 1 июля. Сделали это уже свыше 600 зарубежных компаний.
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