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В Москве суд оштрафовал Google на 3 млн рублей

Причиной стало нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

29 июля, 09:24

Фото © Pexels

Мировой суд в Москве выписал американской компании Google административный штраф в размере трёх миллионов рублей, так как она отказалась хранить данные россиян на территории РФ, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

"Постановлением мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении Googlе LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере трёх миллионов рублей", приводит слова представителя суда ТАСС.

Протокол был выписан за невыполнение обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению или извлечению персональных данных россиян с использованием баз данных на территории страны.

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Напомним, ранее Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter и другие крупные социальные сети локализовать базы данных россиян до 1 июля. Сделали это уже свыше 600 зарубежных компаний.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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