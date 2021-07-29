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Песков заявил о немалых усилиях РФ для прекращения огня на армяно-азербайджанской границе

Накануне обе стороны конфликта сообщили об обострении ситуации, которую быстро удалось уладить.

29 июля, 10:07
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе, вы знаете, что представители России приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается, Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию двусторонних договорённостей", — сказал он.

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Официальный представитель Кремля также не стал комментировать предложение исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, заметив лишь, что контакты с Ереваном продолжаются.

Накануне обе стороны конфликта сообщили о перестрелках на границе. В тот же день была достигнута договорённость о прекращении огня, тем не менее сегодня Армения и Азербайджан снова сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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