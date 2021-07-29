Песков заявил о немалых усилиях РФ для прекращения огня на армяно-азербайджанской границе

Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе, вы знаете, что представители России приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается, Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию двусторонних договорённостей", — сказал он.

Официальный представитель Кремля также не стал комментировать предложение исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, заметив лишь, что контакты с Ереваном продолжаются.