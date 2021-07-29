Арбитраж в Гааге отказал бывшей структуре ЮКОСа в большей части требований

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге отказал бывшей структуре группы ЮКОС Yukos Capital в большей части требований к Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве пояснили, что на днях завершился очередной арбитражный процесс в рамках второй волны исков, инициированных бывшими акционерами ЮКОСа против Российской Федерации.

"В ходе всего разбирательства российская сторона последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, так и правомерность самих исковых требований. Аргументированная позиция Российской Федерации позволила отвести подавляющую часть заявленных "ЮКОС Кэпитал" требований", — пояснили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что трибунал принял решение взыскать с Российской Федерации 2,6 млрд долларов плюс проценты и арбитражные издержки, но Генпрокуратура обязуется обжаловать этот вердикт.

"В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура РФ в обязательном порядке обжалует данное решение", — заверили в пресс-службе.