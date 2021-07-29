Почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида

Почти 88 процентов сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в Москве прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Мы в соответствии с указом мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна. Сегодня эта работа идёт слаженно — почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства провакцинировались", — сказал он.

Бирюков отметил, что чуть меньше — 13% сотрудников либо переболели ковидом менее полугода назад, либо имеют соответствующие медицинские отводы.