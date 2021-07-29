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Почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида

Оставшаяся часть переболела менее полугода назад или имеет соответствующие медицинские отводы, отметил Пётр Бирюков.

29 июля, 11:51
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Почти 88 процентов сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в Москве прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Мы в соответствии с указом мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна. Сегодня эта работа идёт слаженно — почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства провакцинировались", сказал он.

В Москве от ковида ежедневно прививается около 90 тысяч человек

В Москве от ковида ежедневно прививается около 90 тысяч человек

Бирюков отметил, что чуть меньше — 13% сотрудников либо переболели ковидом менее полугода назад, либо имеют соответствующие медицинские отводы.

Ранее стало известно, что московские торговые сети к концу июля вакцинировали от коронавируса 60% своих сотрудников. Как отметили в АКОРТ, компании стараются мотивировать работников к получению прививки, организуют консультации экспертов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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