Почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида
Оставшаяся часть переболела менее полугода назад или имеет соответствующие медицинские отводы, отметил Пётр Бирюков.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Почти 88 процентов сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в Москве прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Мы в соответствии с указом мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна. Сегодня эта работа идёт слаженно — почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства провакцинировались", — сказал он.
Бирюков отметил, что чуть меньше — 13% сотрудников либо переболели ковидом менее полугода назад, либо имеют соответствующие медицинские отводы.
Ранее стало известно, что московские торговые сети к концу июля вакцинировали от коронавируса 60% своих сотрудников. Как отметили в АКОРТ, компании стараются мотивировать работников к получению прививки, организуют консультации экспертов.
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