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Врачи борются за жизнь актёра "Штрафбата", который неделю лежал дома со страшными травмами

Правоохранители проводят проверку инцидента, так как предполагают, что на артиста могли напасть.

29 июля, 11:43

Кадр из сериала "Штрафбат"

Актёр Игорь Регнер получил травмы и переломы и в таком состоянии пролежал дома целую неделю, прежде чем его нашли. Уже шесть дней артист находится в реанимации в тяжёлом состоянии и врачи пытаются вернуть его к жизни, пишет kp.ru.

56-летний мужчина был доставлен в реанимационное отделение ГКб им. Боткина с диагнозом: тупая травма груди, множественные переломы рёбер слева, перелом левой лучевой кости. Травмы получены 17 июля

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Кадр из сериала "Штрафбат"

Кадр из сериала "Штрафбат"

О том, что актёр сильно пострадал, медики сообщили правоохранителям. Предположительно, сам такие травмы он получить не мог, поэтому в качестве основной версии рассматривается избиение.

За спиной у Игоря Регнера немало сыгранных ролей. Он участвовал в таких фильмах и сериалах, как "Штрафбат", "Китайский сервизъ", "Топтуны", "В круге первом", "Солдаты". Кроме того, артист преподавал на кафедре физического воспитания в Финансовом университете при Правительстве РФ. Его коллеги думали, что он попал в больницу с воспалением лёгких, которое могло возникнуть после недавней химиотерапии.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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