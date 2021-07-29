Врачи борются за жизнь актёра "Штрафбата", который неделю лежал дома со страшными травмами

Актёр Игорь Регнер получил травмы и переломы и в таком состоянии пролежал дома целую неделю, прежде чем его нашли. Уже шесть дней артист находится в реанимации в тяжёлом состоянии и врачи пытаются вернуть его к жизни, пишет kp.ru.

56-летний мужчина был доставлен в реанимационное отделение ГКб им. Боткина с диагнозом: тупая травма груди, множественные переломы рёбер слева, перелом левой лучевой кости. Травмы получены 17 июля Источник

Кадр из сериала "Штрафбат"

О том, что актёр сильно пострадал, медики сообщили правоохранителям. Предположительно, сам такие травмы он получить не мог, поэтому в качестве основной версии рассматривается избиение.