Врачи борются за жизнь актёра "Штрафбата", который неделю лежал дома со страшными травмами
Правоохранители проводят проверку инцидента, так как предполагают, что на артиста могли напасть.
Кадр из сериала "Штрафбат"
Актёр Игорь Регнер получил травмы и переломы и в таком состоянии пролежал дома целую неделю, прежде чем его нашли. Уже шесть дней артист находится в реанимации в тяжёлом состоянии и врачи пытаются вернуть его к жизни, пишет kp.ru.
56-летний мужчина был доставлен в реанимационное отделение ГКб им. Боткина с диагнозом: тупая травма груди, множественные переломы рёбер слева, перелом левой лучевой кости. Травмы получены 17 июля
Кадр из сериала "Штрафбат"
О том, что актёр сильно пострадал, медики сообщили правоохранителям. Предположительно, сам такие травмы он получить не мог, поэтому в качестве основной версии рассматривается избиение.
За спиной у Игоря Регнера немало сыгранных ролей. Он участвовал в таких фильмах и сериалах, как "Штрафбат", "Китайский сервизъ", "Топтуны", "В круге первом", "Солдаты". Кроме того, артист преподавал на кафедре физического воспитания в Финансовом университете при Правительстве РФ. Его коллеги думали, что он попал в больницу с воспалением лёгких, которое могло возникнуть после недавней химиотерапии.
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