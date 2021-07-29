У пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых

У пожилых людей, переболевших ковидом, вырабатывается больше антител, чем у молодёжи. Кроме того, у женщин антитела сохраняются дольше, чем у мужчин. К таким выводам пришли эксперты из лабораторной службы "Хеликс" Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

"Возраст — наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесённого CoViD-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания", — цитирует ТАСС сообщение "Хеликса".

При этом тяжесть заболевания на антитела также влияет: в возрастной группе старше 50 лет уровень антител был в два раза выше у тех, кто переболел ковидом тяжело. Также этот показатель зависит и от пола пациента. Так, у мужчин уровень антител достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток. А у женщин концентрация антител IgG нарастает до 60 суток и продолжает увеличиваться до 180 суток.