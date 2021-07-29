НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мошенники из Петербурга подделывали справки о вакцинации с настоящими штампами больниц

Преступником оказался безработный мужчина, которому помогали две сотрудницы медучреждений.

29 июля, 10:56

В Санкт-Петербурге нашли мошенников, подделывавших справки о вакцинации от ковида. Видео © Telegram-канал "Mash на Мойке"

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге раскрыли схему фиктивной вакцинации от ковида, в которой использовались настоящие штампы и печати Сестрорецкой городской больницы № 40 и 51-й поликлиники Московского района. Все данные переносились в единую базу данных на сайте госуслуг. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Всё началось с одного из клиентов мошенников, который пришёл в полицию сам и рассказал, что хотел купить отрицательный ПЦР-тест. Он перевёл деньги авторам канала в мессенджере и в итоге был там заблокирован, оставшись без справки и без денег. Вскоре правоохранители вышли на администратора канала, которым оказался 36-летний безработный.

В Москве задержали курьера с липовой справкой о медотводе от прививки

В Москве задержали курьера с липовой справкой о медотводе от прививки

К подозреваемому приехали с обыском. Оказалось, что он сотрудничал с двумя сотрудницами медицинских учреждений — 31-летним врачом-эпидемиологом городской больницы и 53-летней медсестрой из поликлиники. Последняя могла выливать ампулы с вакциной и заполняла документы клиентов. Процедура обходилась всего в несколько тысяч рублей. На рабочих местах обеих уже проводятся проверки.

Ранее начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов сообщил, что в столице сотрудники полиции возбудили уже 55 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и фиктивных сертификатов о вакцинации на территории региона.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Петербурге на видео попала "газель" с ребёнком за рулём

сегодня в 07:42

Почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида

сегодня в 11:51

Школьницы в Челябинской области пожарили сосиски на Вечном огне

сегодня в 11:12
Life

Авиакомпания "Россия" готова запустить рейсы на курорты Египта с 9 августа

сегодня в 11:51

Врачи борются за жизнь актёра "Штрафбата", который неделю лежал дома со страшными травмами

сегодня в 11:43

Новости партнеров

Layer 1