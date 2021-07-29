Мошенники из Петербурга подделывали справки о вакцинации с настоящими штампами больниц

В Санкт-Петербурге нашли мошенников, подделывавших справки о вакцинации от ковида. Видео © Telegram-канал "Mash на Мойке"

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге раскрыли схему фиктивной вакцинации от ковида, в которой использовались настоящие штампы и печати Сестрорецкой городской больницы № 40 и 51-й поликлиники Московского района. Все данные переносились в единую базу данных на сайте госуслуг. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Всё началось с одного из клиентов мошенников, который пришёл в полицию сам и рассказал, что хотел купить отрицательный ПЦР-тест. Он перевёл деньги авторам канала в мессенджере и в итоге был там заблокирован, оставшись без справки и без денег. Вскоре правоохранители вышли на администратора канала, которым оказался 36-летний безработный.

К подозреваемому приехали с обыском. Оказалось, что он сотрудничал с двумя сотрудницами медицинских учреждений — 31-летним врачом-эпидемиологом городской больницы и 53-летней медсестрой из поликлиники. Последняя могла выливать ампулы с вакциной и заполняла документы клиентов. Процедура обходилась всего в несколько тысяч рублей. На рабочих местах обеих уже проводятся проверки.