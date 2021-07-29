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Учёные разрабатывают мужской контрацептив с возможностью отмены

Специалисты используют локальное нагревание для того, чтобы приостановить сперматогенез. Новый метод уже опробовали на самцах мышей.

29 июля, 11:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные из Университета Наньтун придумали, как временно прекратить выработку здоровой спермы у мужчин. Они предлагают использовать в качестве контрацептива небольшой нагрев ткани яичек, что приведёт к обратимой блокировке процесса. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nano Letters.

По словам экспертов, специалисты ещё не придумали, как надёжно и безопасно остановить постоянную выработку спермы. Медикаментозный подход, который использовали при изобретении противозачаточных для женщин, в работе с мужчинами результатов пока не принёс. Поэтому они решили попробовать температурный подход.

Концепция заключается в том, чтобы внутривенно ввести магнитные наночастицы оксида железа, покрытые биосовместимым полимером и доставить их в ткани яичек, где образуется сперма. Затем это место нагревается — и сперматогенез останавливается. Учёные отмечают, что идея повышения температуры не нова, но использование наночастиц позволяет сделать нагрев более щадящим и локальным.

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Этот метод уже испытали на самцах лабораторных мышей. Нагревание до сорока градусов в течение пятнадцати минут позволило полностью остановить сперматогенез у мышей. На протяжении недели ни одно спаривание испытуемых не привело к рождению потомства. После инъекции на протяжении одного-двух месяцев процесс восстанавливался — и вскоре зачатие проходило благополучно и приносило нормальное многочисленное потомство.

Ранее Лайф писал о восьми весьма странных тестах на беременность из далёкого прошлого. В древности женщины прибегали к самым различным хитростям, используя, например, лук или лягушек.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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