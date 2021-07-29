Борис Джонсон рассмешил принца Чарльза сломанным зонтом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон развеселил принца Чарльза, когда попытался справиться с зонтом во время дождя. Всё произошло во время открытия памятника погибшим полицейским в Стаффордшире, пишет издание Express.

На кадрах Джонсон раскрывает зонт во время церемонии и предлагает его рядом сидящей женщине. Та отказывается, однако в этот момент зонт в руках Джонсона самопроизвольно закрывается. Когда премьер вновь раскрыл его, то устройство вывернуло наизнанку. Происходящее вызвало улыбку у принца Чарльза и других присутствовавших на церемонии. Да и сам премьер-министр улыбнулся в ответ, признав нелепость своего положения.