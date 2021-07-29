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В Тюмени ликвидировали боевиков ИГИЛ, готовивших теракты

В состав выявленной ячейки входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона.

29 июля, 11:01

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки ИГИЛ* в Тюменской области. В ходе спецоперации силовики нейтрализовали главаря и участника ячейки, которые готовили теракты.

"В состав (ячейки) входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей", — говорится в сообщении ФСБ.

В ночь на 29 июля при задержании главарь ячейки и его сообщник, которые планировали совершить теракт в Тюмени, оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы. В ходе осмотра места происшествия изъяты боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства.

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По данным СК РФ, возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о приготовлении к совершению террористического акта.

А ранее в Ставропольском крае задержали участников экстремистского сообщества, которые планировали теракт в Кисловодске. Для этого они изготовили самодельное взрывное устройство.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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