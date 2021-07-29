В Ростовской области 8-летний мальчик по неизвестной причине впал в кому и умер

Правоохранители в Ростовской области изучают обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика в селе Натальевка Неклиновского района. Перед этим ребёнок впал в кому, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 22 июля ребёнок гостил у бабушки с дедушкой. Ночью у него резко заболела голова и его начало тошнить.

"Родственниками ребёнок был доставлен в больницу в состоянии комы неясной этиологии. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, мальчик скончался в медицинском учреждении", — сообщается на официальном сайте ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин произошедшего.