Названы самые бюджетные направления для внутреннего туризма
Аналитики утверждают, что самым экономичным способом передвижения является поезд.
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Аналитики сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дешевых направлений для внутреннего туризма в России. Самым дешёвым направлением оказался Брянск — стоимость билетов в оба конца составит примерно три тысячи рублей.
Как сообщает РИА ФАН, в числе бюджетных оказались также поездки в Липецк и Нижний Новгород, цена билетов туда составляет 4300 и 4400 рублей соответственно.
Чуть дешевле стало и побывать на юге России — в Ассоциации туроператоров сообщили, что введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений из-за ковида на российских курортах привело к снижению цен на авиаперелёты.
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