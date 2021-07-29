НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы самые бюджетные направления для внутреннего туризма

Аналитики утверждают, что самым экономичным способом передвижения является поезд.

29 июля, 10:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дешевых направлений для внутреннего туризма в России. Самым дешёвым направлением оказался Брянск — стоимость билетов в оба конца составит примерно три тысячи рублей.

Как сообщает РИА ФАН, в числе бюджетных оказались также поездки в Липецк и Нижний Новгород, цена билетов туда составляет 4300 и 4400 рублей соответственно.

Египет, Турция или Краснодарский край: Куда поехать дешевле и как изменятся цены на путёвки

Египет, Турция или Краснодарский край: Куда поехать дешевле и как изменятся цены на путёвки

Чуть дешевле стало и побывать на юге России — в Ассоциации туроператоров сообщили, что введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений из-за ковида на российских курортах привело к снижению цен на авиаперелёты.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В парке "Ергаки" нашли тело туриста, которого задрал медведь

сегодня в 10:03

В Египте ожидают прибытия российской делегации для оценки ситуации с ковидом

26 июля, 16:31

Полицейские вручили стендаперу Идраку Мирзализаде повестку в прокуратуру

сегодня в 09:20

Почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида

сегодня в 11:51

Авиакомпания "Россия" готова запустить рейсы на курорты Египта с 9 августа

сегодня в 11:51

Новости партнеров

Layer 1