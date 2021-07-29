Названы самые бюджетные направления для внутреннего туризма

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дешевых направлений для внутреннего туризма в России. Самым дешёвым направлением оказался Брянск — стоимость билетов в оба конца составит примерно три тысячи рублей.

Как сообщает РИА ФАН, в числе бюджетных оказались также поездки в Липецк и Нижний Новгород, цена билетов туда составляет 4300 и 4400 рублей соответственно.