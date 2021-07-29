Кремль разобрался в ситуации с пермской активисткой, протестовавшей из-за застройки стадиона "Молот"
По словам Пескова, на месте бывшего спортивного объекта всё давно заросло бурьяном, а оштрафованная жительница Перми будет оспаривать административное взыскание в предусмотренном законом порядке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал историю с Еленой Германовой — жительницей Перми, задержанной после жалобы президенту на планы застройки на месте стадиона "Молот". По его словам, в Кремле разобрались в этой непростой ситуации. Оказалось, что на стадионе, который отстаивала активистка, уже больше года никто не занимался спортом и его нельзя назвать спортивным объектом.
"Мы выяснили, что эта жительница будет оспаривать это решение в предусмотренном законом порядке. Это первое. Второе: мы также выяснили подоплёку происходящего. Там дело в том, что этот стадион, к сожалению, долгое-долгое время абсолютно не работал, не работает до сих пор. Там всё заросло бурьяном и единственное, что там происходило, — жители выгуливали собак", — пояснил представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что вокруг бывшего стадиона ведут споры с собственниками, которые "достаточно недобросовестно эксплуатировали эту тему". Он предложил дождаться развития ситуации.
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Ранее Лайф рассказывал, что жители Перми 23 июня записали видеообращение на прямую линию с Владимиром Путиным из-за планов застройки на месте стадиона "Молот". Вскоре их задержала полиция, обвинив в участии в несогласованной акции. Была задержана и лидер инициативной группы Елена Германова. Её признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей. После инцидента краевая прокуратура начала проверку, а в Кремле заявили, что обращение на прямую линию к Путину не может быть поводом для штрафа.
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