Тестирование системы онлайн-голосования проходит в Москве
Принять участие в обкатке системы могут все совершеннолетние москвичи с полной учётной записью на портале mos.ru.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В столице стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована в ходе выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципалитета района Щукино в сентябре 2021 года. Об этом сообщает в четверг официальный сайт мэра Москвы. Принять участие в обкатке системы могут все совершеннолетние москвичи с полной учётной записью на портале mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться и перейти по ссылке, а для загрузки бюллетеня будет предложено ввести код из СМС, которое придёт на привязанный к профилю номер телефона.
Тестирование необходимо, чтобы проверить готовность системы онлайн-голосования к полноценной работе и убедиться в её удобстве. Разработчики рассчитывают проверить внедрённые в систему технологические новшества и проконтролировать, что всё работает без ошибок даже при больших нагрузках.
Любопытно, что вместе с жителями города в тестировании примут участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность её работы. Тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение.
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. А в семи регионах состоится дистанционное электронное голосование — в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе и Москве. При этом в столице РФ онлайн-голосование будет проходить на разработанной мэрией платформе.
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