Тестирование системы онлайн-голосования проходит в Москве

В столице стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована в ходе выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципалитета района Щукино в сентябре 2021 года. Об этом сообщает в четверг официальный сайт мэра Москвы. Принять участие в обкатке системы могут все совершеннолетние москвичи с полной учётной записью на портале mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться и перейти по ссылке, а для загрузки бюллетеня будет предложено ввести код из СМС, которое придёт на привязанный к профилю номер телефона.

Тестирование необходимо, чтобы проверить готовность системы онлайн-голосования к полноценной работе и убедиться в её удобстве. Разработчики рассчитывают проверить внедрённые в систему технологические новшества и проконтролировать, что всё работает без ошибок даже при больших нагрузках.

Любопытно, что вместе с жителями города в тестировании примут участие и хакеры. Они попытаются взломать систему и повлиять на корректность её работы. Тот, кому это удастся, получит денежное вознаграждение.