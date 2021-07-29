Школьницы в Челябинской области пожарили сосиски на Вечном огне

Полиция установила личности трёх жительниц города Сатка Челябинской области, которые решили пожарить сосиски прямо на Вечном огне. Их родителей привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошёл в сквере Славы на улице Ленина ещё 27 июля, однако стало известно об этом только спустя сутки. Фотографии со школьницами, устроившими пикник на мемориале, появились в одном из новостных пабликов города.

"Очевидцы попытались образумить молодёжь, пояснив им, что это памятник погибшим, а не место для барбекю. Но барышни ответили лишь бранными словами и попросили не мешать им жарить сосиски", — отмечается в сообщении.

Личности учениц седьмого и восьмого класса установили, а их родителей привлекли к административной ответственности. Самих девочек поставили на профилактический учёт. Надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики будет обеспечен прокуратурой, отметили в ведомстве.