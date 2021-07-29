НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Школьницы в Челябинской области пожарили сосиски на Вечном огне

Их личности уже установлены, подростков поставили на профилактический учёт.

29 июля, 11:12
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Полиция установила личности трёх жительниц города Сатка Челябинской области, которые решили пожарить сосиски прямо на Вечном огне. Их родителей привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошёл в сквере Славы на улице Ленина ещё 27 июля, однако стало известно об этом только спустя сутки. Фотографии со школьницами, устроившими пикник на мемориале, появились в одном из новостных пабликов города.

"Очевидцы попытались образумить молодёжь, пояснив им, что это памятник погибшим, а не место для барбекю. Но барышни ответили лишь бранными словами и попросили не мешать им жарить сосиски", — отмечается в сообщении.

В Сыктывкаре пьяные девочки-подростки затушили Вечный огонь

В Сыктывкаре пьяные девочки-подростки затушили Вечный огонь

Личности учениц седьмого и восьмого класса установили, а их родителей привлекли к административной ответственности. Самих девочек поставили на профилактический учёт. Надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики будет обеспечен прокуратурой, отметили в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал о подобном инциденте в Оренбурге, где подростки повредили памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Отмечается, что злоумышленники оторвали, а затем разбили молотком гранитные плиты с монумента.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Прятала живот до последнего": Сибирская школьница родила в 15 лет

сегодня в 09:45

Под Калугой самолёт с авиахулиганом за штурвалом спикировал на кортеж чиновника

28 апреля, 14:50

В Тюмени ликвидировали боевиков ИГИЛ, готовивших теракты

сегодня в 11:01

Почти 88 процентов сотрудников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от ковида

сегодня в 11:51
Life

Авиакомпания "Россия" готова запустить рейсы на курорты Египта с 9 августа

сегодня в 11:51

Новости партнеров

Layer 1