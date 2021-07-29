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"Спартак" договорился о продлении контракта с защитником Джикией

По некоторым данным, новое соглашение с клубом не предусматривает уменьшение зарплаты футболиста.

29 июля, 11:12
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия договорился о продлении контракта с московским клубом. Об этом сообщает "РБК-Спорт".

"Переговоры "Спартака" по новому соглашению с защитником Георгием Джикией идут конструктивно, по сумме контракта достигнута договорённость", — заявил директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Как рассказал "Чемпионату" агент футболиста Вадим Шпинёв, зарплата Джикии в "Спартаке" по новому соглашению не станет меньше.

Добавим, что Джикия присоединился к "Спартаку" в 2017 году. За это время он успел стать с командой чемпионом России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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