"Спартак" договорился о продлении контракта с защитником Джикией
По некоторым данным, новое соглашение с клубом не предусматривает уменьшение зарплаты футболиста.
Фото © ФК "Спартак"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия договорился о продлении контракта с московским клубом. Об этом сообщает "РБК-Спорт".
"Переговоры "Спартака" по новому соглашению с защитником Георгием Джикией идут конструктивно, по сумме контракта достигнута договорённость", — заявил директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.
Как рассказал "Чемпионату" агент футболиста Вадим Шпинёв, зарплата Джикии в "Спартаке" по новому соглашению не станет меньше.
Добавим, что Джикия присоединился к "Спартаку" в 2017 году. За это время он успел стать с командой чемпионом России.
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