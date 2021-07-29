"Спартак" договорился о продлении контракта с защитником Джикией

Защитник "Спартака" Георгий Джикия договорился о продлении контракта с московским клубом. Об этом сообщает "РБК-Спорт".

"Переговоры "Спартака" по новому соглашению с защитником Георгием Джикией идут конструктивно, по сумме контракта достигнута договорённость", — заявил директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Как рассказал "Чемпионату" агент футболиста Вадим Шпинёв, зарплата Джикии в "Спартаке" по новому соглашению не станет меньше.