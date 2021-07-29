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На Украине депутатка написала заявление о выходе из партии на клочке туалетной бумаги

Речь идёт о созданной Вакарчуком политсиле "Голос", которая находится в глубоком кризисе из-за недоверия к руководству со стороны самих однопартийцев.

29 июля, 11:29

Фото © Facebook / Ольга Стефанишина

Украинские депутаты Александра Устинова, Ярослав Юрчишин и Ольга Стефанишина написали заявление о выходе из политической партии "Голос", членами которой являлись с 2019 года. О своём решении они сообщили в Facebook. Причиной стало несогласие с политикой, проводимой партийным руководством.

"Решение принято в связи с узурпацией власти главой партии Кирой Рудик и систематичным нарушением предвыборных обещаний со стороны руководства партии", сообщила изданию "Страна.ua" депутатша Устинова.

Фото © Facebook / Ольга Стефанишина

Фото © Facebook / Ольга Стефанишина

Но сильнее всего отличилась её единомышленница Стефанишина, написавшая заявление на клочке туалетной бумаги.

"Большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая — разве что на туалетной бумаге. Прошу исключить меня из членов политической партии "Голос", — указала она на своей странице в соцсетях.

Депутат Ольга Стефанишина. Фото © Facebook / Ольга Стефанишина

Депутат Ольга Стефанишина.

Фото © Facebook / Ольга Стефанишина

Напомним, что украинская партия "Голос" изначально создавалась фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком, который, впрочем, довольно быстро покинул её ряды. Сейчас политсила находится в глубоком кризисе из-за недоверия к новому лидеру — Кире Рудик — со стороны её однопартийцев. Последним непопулярным её решением стало создание искусственных условий, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде "Голоса". Рудик обвиняют в том, что её усилиями съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к её окружению и к ней лично.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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