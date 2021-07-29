В Раде разоблачили план Зеленского по уничтожению Украины
По словам депутата Бурмича, всё началось с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого президент Незалежной заявлял ещё два года назад.
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Президент Украины Владимир Зеленский участвует в "плане" по уничтожению Украины, такое заявление сделал в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.
По словам политика, этот "план" начали разрабатывать ещё до прихода Зеленского к власти. В его подготовке были задействованы Арсений Яценюк и Александр Турчинов, а также заинтересованные страны. Всё началось с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого Зеленский заявлял ещё два года назад.
"Он (Медведчук. — Прим. Лайфа) может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию, богатства, всё остальное — уничтожить Украину как страну", — пояснил Бурмич.
Депутат Рады заключил, что Медведчук "противостоял этому плану и говорил правду", поэтому его и посчитали угрозой.
Напомним, в апреле этого года Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием. В июле суд продлил домашний арест Медведчука на два месяца.
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