В Раде разоблачили план Зеленского по уничтожению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в "плане" по уничтожению Украины, такое заявление сделал в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.

По словам политика, этот "план" начали разрабатывать ещё до прихода Зеленского к власти. В его подготовке были задействованы Арсений Яценюк и Александр Турчинов, а также заинтересованные страны. Всё началось с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого Зеленский заявлял ещё два года назад.

"Он (Медведчук. — Прим. Лайфа) может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию, богатства, всё остальное — уничтожить Украину как страну", — пояснил Бурмич.