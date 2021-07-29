Авиакомпания "Россия" готова запустить рейсы на курорты Египта с 9 августа

Авиакомпания "Россия" готова запустить регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — уже с 9 августа, все необходимые для этого разрешения уже получены. Рейсы будут выполняться в партнёрстве с туроператором "Библио-глобус". Об этом заявил официальный представитель перевозчика.