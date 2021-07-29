Авиакомпания "Россия" готова запустить рейсы на курорты Египта с 9 августа
Ранее решение о возобновлении полётов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх приняли в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Фото © ТАСС/Гавриил Григоров
Авиакомпания "Россия" готова запустить регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — уже с 9 августа, все необходимые для этого разрешения уже получены. Рейсы будут выполняться в партнёрстве с туроператором "Библио-глобус". Об этом заявил официальный представитель перевозчика.
"На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города Арабской Республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады", — цитирует его ТАСС.
Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эш-Шейх. В операштабе РФ заявили, что рейсы начнут отправлять на курорты Египта с 9 августа. Девять российских авиакомпаний уже запросили допуск к полётам.
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