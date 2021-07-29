В состоянии певицы МакSим наметилась положительная динамика

В состоянии певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом Максим, наметилась положительная динамика, но оно всё ещё тяжёлое. Об этом со ссылкой на врачей рассказала представитель артистки.

Напомним, что певицу госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее Максим перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.