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В состоянии певицы МакSим наметилась положительная динамика

Однако исполнительница всё ещё находится в больнице на аппарате ИВЛ.

29 июля, 12:23
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CHSapsNpSsu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

В состоянии певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом Максим, наметилась положительная динамика, но оно всё ещё тяжёлое. Об этом со ссылкой на врачей рассказала представитель артистки.

"Марина так же — состояние тяжёлое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", — рассказала она РИА "Новости".

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Напомним, что певицу госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее Максим перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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