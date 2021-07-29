В состоянии певицы МакSим наметилась положительная динамика
Однако исполнительница всё ещё находится в больнице на аппарате ИВЛ.
Фото © Instagram / maksimartist
В состоянии певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом Максим, наметилась положительная динамика, но оно всё ещё тяжёлое. Об этом со ссылкой на врачей рассказала представитель артистки.
"Марина так же — состояние тяжёлое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", — рассказала она РИА "Новости".
Напомним, что певицу госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее Максим перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.
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