НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге назвали причины смерти людей, привитых от ковида

При этом летальные исходы были зафиксированы как среди взрослых, так и среди детей, но они единичны.

29 июля, 12:56
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Смертельные случаи среди прошедших вакцинацию пациентов с коронавирусом связаны с наличием у них тяжёлых сопутствующих заболеваний. Об этом сообщил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Естественно, люди, в том числе и вакцинированные, госпитализируются в наши инфекционные больницы. Прежде всего это те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации, и после введения второго компонента прошёл недостаточный период времени", — сказал он.

В России снова повторился антирекорд по числу умерших от ковида

В России снова повторился антирекорд по числу умерших от ковида

Лисовец добавил, что есть случаи смерти пациентов, завершивших полный курс вакцинации, однако они объясняются тяжёлыми сопутствующими патологиями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими. Также представитель Комздрава заметил, что в Петербурге были и единичные случаи смерти детей с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, прежде всего онкологиями и заболеваниями крови.

А ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что за минувшую неделю смертность от коронавирусной инфекции во всём мире возросла более чем на 20%. Наибольший рост был зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1