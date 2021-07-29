В Петербурге назвали причины смерти людей, привитых от ковида

Смертельные случаи среди прошедших вакцинацию пациентов с коронавирусом связаны с наличием у них тяжёлых сопутствующих заболеваний. Об этом сообщил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Естественно, люди, в том числе и вакцинированные, госпитализируются в наши инфекционные больницы. Прежде всего это те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации, и после введения второго компонента прошёл недостаточный период времени", — сказал он.

Лисовец добавил, что есть случаи смерти пациентов, завершивших полный курс вакцинации, однако они объясняются тяжёлыми сопутствующими патологиями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими. Также представитель Комздрава заметил, что в Петербурге были и единичные случаи смерти детей с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, прежде всего онкологиями и заболеваниями крови.