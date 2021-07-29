Лесные пожары вспыхнули ещё в ряде провинций Турции
На помощь в тушении были отправлены российские противопожарные самолёты Бе-200.
Лесные пожары вспыхнули ещё в ряде провинций Турции. Видео © Соцсети
Вслед за Манавгатом и Мармарисом лесные пожары вспыхнули в ряде других турецких провинций, сообщает телеканал CNN Turk. Отмечается, что возгорание зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.
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На помощь республике Россия отправила противопожарные самолёты Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, сообщили в Посольстве РФ в Анкаре.
"Три российских самолёта Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведёт тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее с минимальным ущербом", — говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее стало известно, что в Турции началась эвакуация туристов из отелей из-за лесных пожаров. Власти утверждают, что спасательная операция проводится в качестве профилактической меры безопасности.
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