Лесные пожары вспыхнули ещё в ряде провинций Турции. Видео © Соцсети

Вслед за Манавгатом и Мармарисом лесные пожары вспыхнули в ряде других турецких провинций, сообщает телеканал CNN Turk. Отмечается, что возгорание зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

На помощь республике Россия отправила противопожарные самолёты Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, сообщили в Посольстве РФ в Анкаре.

"Три российских самолёта Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведёт тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее с минимальным ущербом", — говорится в сообщении дипмиссии.