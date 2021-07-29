Очередной день Олимпийских игр в Токио принёс России россыпь самых разных наград. Где-то ждали большего, а где-то медали получились совершенно неожиданными, но от того не менее желанными.

Золотые фехтовальщицы

Главная медаль дня — золото в командных соревнованиях в фехтовании на рапирах у девушек. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина сумели сделать то, чего от них ждали абсолютно все. Героиня — Марта Мартьянова, которая отчаянно сражалась, несмотря на падение в одном из поединков. Радостно и за Дериглазову с Коробейниковой, для которых эта награда стала второй на Олимпийских играх.

Медали в плавании, гребле и гимнастике

Удивили наши мастерицы академической гребли. Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебряные медали в распашной двойке. Удивительно, но девушки начали выступать вместе меньше года назад, и теперь важнейшая медаль. К слову, для России это первая в истории награда в этом классе лодок.

Бронзовую же медаль взял пловец Климент Колесников на стометровке кролем. И если серебро в гребле — чудо и сенсация, то сам мировой рекордсмен ждал от себя большего. Он выходил на дистанцию фаворитом, но не хватило совсем чуть-чуть. Тем не менее для Колесникова это уже вторая медаль Игр в Токио.

Увы, но больше в бассейне медалей взять не удалось. Мировой рекордсмен Антон Чупков стал четвёртым на коронной дистанции в 200 метров брассом, а после и вовсе заявил о скором завершении карьеры. На пятом месте остановилась женская сборная в эстафете четыре по 200 вольным стилем.

Наконец-то медаль наша сборная взяла в дзюдо. Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг сумел принести стране бронзу. В решающем поединке он одолел грузина Варлама Липартелиани.

Настоящей королевой гимнастики стала Ангелина Мельникова. Вслед за золотом в командном многоборье она взяла бронзу личной программы, совсем немного уступив представительницам США и Бразилии. И если Мельникова — королева, то 16-летняя Владислава Уразова — принцесса этого вида спорта. Она остановилась в шаге от медалей, но выступала более чем достойно, не допустив ни одной грубой ошибки во всех видах программы.

Успехи боксёров, гребцов и пловцов

Приближаются к решающим баталиям другие наши спортсмены. В финал в академической гребле вышли Анна Пракатень и Александр Вязовкин. Отметим, что Пракатень это сделала более чем уверенно. В обоих случаях мы вправе ждать медалей!

Вперёд идут и наши боксёры. Глеб Бакши в 1/8 финала был сильнее американца Троя Айзли, а Иван Верясов единогласным решением судей победил камерунца Максима Егнонг Нжейо. У обоих впереди — непростые четвертьфиналы.

Снова неплохие результаты в квалификациях у наших пловцов. Евгений Рылов на всех парах несётся ко второй золотой медали. На сей раз на дистанции в 200 метров на спине. В финал вышла и Анастасия Кирпичникова на дистанции 800 метров вольным стилем. Молодая Евгения Чикунова выступит в решающем заплыве на 200 метров брассом. Кроме того, болеем за сборную в комбинированной смешанной эстафете четыре по 100 метров.

Игровые виды спорта

Чудо дня — победа женской сборной России по волейболу. Девушки по ходу четвёртой партии были близки к тому, чтобы уступить китаянкам. Однако дожали соперниц и в пятом сете взяли своё — 3:2. Порадовали и гандболистки, которые наконец-то одержали победу на Олимпиаде. После ничьей с Бразилией и поражения от Швеции наши девушки обыграли Венгрию.

Стартовали и наши спортсмены в регби-7. И если мужчины на старте проиграли Великобритании (12:14), то представительницы прекрасного пола были сильнее команды Кении — 35:12. Не удалось удачно выступить мастерам пляжного волейбола — Красильникову и Стояновскому, которые проиграли латышам.

Без разочарований не обошлось в теннисе. Главное — вылет Даниила Медведева. Вторая ракетка мира не сумел пробиться в полуфинал, уступив испанцу. Теперь с обидчиком Медведева сыграет Карен Хачанов, который является нашей главной надеждой в этом виде спорта.

Есть мечты о медалях и в миксте, где в полуфинал вышли сразу два наших дуэта: Елена Веснина и Аслан Карацев, а также Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв. При удачном стечении обстоятельств нас может ждать российский финал.

По итогам дня наша медальная копилка пополнилась пятью наградами: одной золотой, одной серебряной и тремя бронзовыми. Всего же в активе команды России 28 медалей — восемь золотых, одиннадцать серебряных и девять бронзовых. В общем зачёте наша сборная расположилась на четвёртом месте. Впереди лишь Китай, Япония и США.