Комментатора тут же уволили, после того как он высмеял глаза корейского спортсмена на Олимпиаде

Во время трансляции олимпийского турнира по настольному теннису грек неуместно пошутил по поводу узких глаз южнокорейских спортсменов. Расистское клише лишило комментатора работы.