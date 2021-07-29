Комментатора тут же уволили, после того как он высмеял глаза корейского спортсмена на Олимпиаде
Во время трансляции олимпийского турнира по настольному теннису грек неуместно пошутил по поводу узких глаз южнокорейских спортсменов. Расистское клише лишило комментатора работы.
Кадры из видео © Twitter / HELL_B0Y, Фото © Instagram / jeoung_youngsik
Во вторник, 27 июля, в рамках Олимпийских игр в Токио прошёл поединок по настольному теннису между южнокорейцем Чон Ён Сиком и греком Панайотисом Гьонисом. В Греции трансляцию на канале ERT вёл Димостенис Кармирис, один из самых известных журналистов местного телевидения. Однако опыт не уберёг комментатора от опрометчивых высказываний.
У них узкие глаза, поэтому я не могу понять, как они могут видеть мяч, который движется туда-сюда
Кадры из видео © Twitter / HELL_B0Y
В тот же день канал разорвал все отношения с журналистом, а на официальном сайте телекомпании вышло заявление, в котором они открестились от комментатора-расиста
Расистским комментариям нет места на общественном телевидении. Сотрудничество между ERT и Димостенисом Кармирисом было прекращено сегодня
Фото © Instagram / jeoung_youngsik
Нужно отметить, южнокореец в итоге победил в матче против Гиониса. Однако в четвертьфинале проиграл китайцу Фаню Чжэньдуну со счётом 4:0, пишет New York Post. Впереди спортсмена ждёт командный разряд. Вместе с соотечественниками они сразятся со спортсменами из Словении уже 1 августа
WOW-news
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