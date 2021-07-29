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Мила Кунис и Эштон Кутчер шокировали своим отношением к гигиене, рассказав, как редко они моют детей

Хорошо, что Мила — актриса, а не няня, ведь такое отношение к гигиене понравится далеко не всем.

29 июля, 11:14

Фото © Instagram / milalkunis

На прошлой неделе в гости подкаста Armchair Expert, который ведут Дэкс Шепард и Моника Падман, пришли Мила Кунис и её муж Эштон Кутчер. В ходе беседы актёры обсудили новости, экономику и криптовалюту. Но большее внимание слушателей привлёк момент разговора, в котором звёзды начали обсуждать гигиену.

Между делом Шепард заявил, что старается не принимать душ каждый день, ведь это может навредить коже — естественный защитный слой просто смывается. 37-летняя Кунис поддержала ведущего, но причины у неё были другие.

Фото © Instagram / milalkunis

Фото © Instagram / milalkunis

Когда я была маленькой, у нас дома постоянно были проблемы с горячей водой. Так что душем я пользовалась совсем не часто

Мила Кунис

Кутчер согласился с женой и рассказал, что каждый день он моет лишь "некоторые части тела". Такого же принципа звёзды придерживаются по поводу гигиены своих детей, особенно их младшего — Димитрия. Родители стараются как можно реже мыть его: "Мы никогда не моем их каждый день. Мы не из тех родителей, которые без конца намывают своих детишек, тем более новорождённых!" отметила Кунис.

Напомним, Мила Кунис, актриса украинского происхождения, вышла замуж за Эштона Кутчера в 2015 году. За пару месяцев до свадьбы у пары родилась дочь Уайетт Изабель Кутчер. Через два года после рождения девочки на свет появился сын — Димитрий Портвуд Кутчер.

Составлен топ-10 самых матерящихся в кадре актрис

Составлен топ-10 самых матерящихся в кадре актрис

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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