Мила Кунис и Эштон Кутчер шокировали своим отношением к гигиене, рассказав, как редко они моют детей
Хорошо, что Мила — актриса, а не няня, ведь такое отношение к гигиене понравится далеко не всем.
На прошлой неделе в гости подкаста Armchair Expert, который ведут Дэкс Шепард и Моника Падман, пришли Мила Кунис и её муж Эштон Кутчер. В ходе беседы актёры обсудили новости, экономику и криптовалюту. Но большее внимание слушателей привлёк момент разговора, в котором звёзды начали обсуждать гигиену.
Между делом Шепард заявил, что старается не принимать душ каждый день, ведь это может навредить коже — естественный защитный слой просто смывается. 37-летняя Кунис поддержала ведущего, но причины у неё были другие.
Когда я была маленькой, у нас дома постоянно были проблемы с горячей водой. Так что душем я пользовалась совсем не часто
Кутчер согласился с женой и рассказал, что каждый день он моет лишь "некоторые части тела". Такого же принципа звёзды придерживаются по поводу гигиены своих детей, особенно их младшего — Димитрия. Родители стараются как можно реже мыть его: "Мы никогда не моем их каждый день. Мы не из тех родителей, которые без конца намывают своих детишек, тем более новорождённых!" — отметила Кунис.
Напомним, Мила Кунис, актриса украинского происхождения, вышла замуж за Эштона Кутчера в 2015 году. За пару месяцев до свадьбы у пары родилась дочь Уайетт Изабель Кутчер. Через два года после рождения девочки на свет появился сын — Димитрий Портвуд Кутчер.
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