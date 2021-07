Канье Уэст поселился на огромном стадионе, взяв в "заложники" свою команду, и всё ради альбома

Анонсировали альбом ещё в мае 2020 года. Вышел клип на песню Wash Us In The Blood, а Канье раскрыл название пластинки Donda — в честь своей покойной матери. Релиз запланировали на 24 июля 2020 года. Вот только фанаты радоваться не спешили — рэпер уже не раз переносил выход своих работ. Так и произошло — "Донда" не вышла ни в назначенный день, ни через месяц.