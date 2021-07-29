Канье Уэст поселился на огромном стадионе, взяв в "заложники" свою команду, и всё ради альбома

В инстаграм-профиле Канье появилась фотография его нового "дома" — крошечная коморка, в которой он последнюю неделю дорабатывает грядущий альбом вместе со своей командой. Разбираемся, как такое получилось и что это значит для фанатов.

Фото © Instagram / kanyewest

Анонсировали альбом ещё в мае 2020 года. Вышел клип на песню Wash Us In The Blood, а Канье раскрыл название пластинки Donda — в честь своей покойной матери. Релиз запланировали на 24 июля 2020 года. Вот только фанаты радоваться не спешили — рэпер уже не раз переносил выход своих работ. Так и произошло — "Донда" не вышла ни в назначенный день, ни через месяц.

Новая информация по альбому появилась только летом 2021-го. Рэперы рассказали, что 19 июля в христианской церкви Лас-Вегаса Уэст провёл закрытое мероприятие с прослушиванием его грядущего альбома. Сразу после этого — новость о презентации альбома для фанатов. Её назначили уже на 22 июля.

Мероприятие прошло на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Из-за ковидных ограничений одновременно в нём могло находиться 40 тысяч человек (вместо обычных 70). Билеты раскупили мгновенно — сайт с продажей даже не выдержал наплыва посетителей и неоднократно "падал". И хоть фанаты снова скептически относились к новостям, анонс всё-таки состоялся. С минимальным количеством декораций рэперу удалось устроить настоящее шоу.

Фото © Twitter / raptvcom

По всей арене расстелили белый брезент, а Канье был в красном костюме и маске, больше напоминающей капроновые колготки. "Без лица" рэпер в одиночестве ходил по огромной территории стадиона, изредка танцевал и падал на колени.

Помимо 40 тысяч зрителей, среди которых были и звёзды вроде бывшей жены рэпера Ким Кардашьян, трансляцию концерта смотрело 3,3 млн человек. Казалось, вот оно — часовой концерт закончен, Канье уже выступил более чем с десятью новыми треками, остаётся только выпустить всё на стриминговых сервисах... прошёл день, два, а долгожданного релиза так и не произошло. Вместо этого Уэста заметили на трибунах того же самого стадиона во время игры футбольного клуба "Атланта Юнайтед".

Фото © Twitter / victoriamcbryde

Многие начали шутить, что рэпер застрял на стадионе и всё никак не может оттуда уехать. Вот только юмор оказался подозрительно близок к реальности. Спустя несколько дней Канье в своём инстаграме опубликовал фотографию своего нового жилья — крошечной комнаты одной из раздевалок того самого стадиона.