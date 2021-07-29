Таюрская показала, как выглядела в бикини 15 лет назад, и никто не поверил, что можно так измениться

Коллега и новая возлюбленная Ильича из Little Big долгое время боролась с лишними килограммами, но в итоге довела свою фигуру до совершенства. Теперь певица не упускает возможности показать результат.