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"Выкупа невесты не будет": Марина Федункив раскрыла подробности свадьбы с молодым красавчиком-итальянцем

Торжественная церемония состоится через месяц, 27 августа, — в день 50-летия артистки.

29 июля, 03:09
<p>Фото © Радио <a href="https://radiokp.ru/znamenitosti/marina-madzhi-strannovato-fedunkiv-raskryla-podrobnosti-svadby-s-italyancem_nid448271_au8073au" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Комсомольская правда"</a></p>

Фото © Радио "Комсомольская правда"

Комедийная актриса Марина Федункив несколько лет назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, однако широкой публике об этом стало известно совсем недавно. В беседе с радио "Комсомольская правда" звезда "Реальных пацанов" поделилась тайнами предстоящей торжественной церемонии, которая состоится 27 августа — в день 50-летия Федункив.

"Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу. Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим: муж хоть и живёт четыре года в России, но некоторые наши реалии для него всё равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут", поделилась актриса.

В Сеть слили фото с новоиспечённым мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину

В Сеть слили фото с новоиспечённым мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину

Артистка призналась, что с новым мужем они живут по принципу "счастье любит тишину", но, так как часть информации уже попала в Сеть, скрывать остальное было бессмысленно. Звезда также уточнила, что во время росписи не взяла фамилию мужа, чтобы не погружаться в "муторный бюрократический процесс". Тем более все знают актрису под фамилией Федункив, а вот Марина Маджи будет звучать странновато, пояснила актриса.

Федункив добавила, что Стефано — человек непубличный и лишнее внимание переносит тяжело. Она переживает, что ему уже начинает мешать эта публичность.

"Было сотрясение, перелом ноги". Марина Федункив рассказала, как её жестоко избивал муж-наркоман

"Было сотрясение, перелом ноги". Марина Федункив рассказала, как её жестоко избивал муж-наркоман

"Он мне рассказал, что был на деловой встрече в ресторане, а к нему подходят люди незнакомые с поздравлениями и вопросами: "Это же вы муж Федункив?" Не самая приятная ситуация", — отметила артистка.

Напомним, Стефано младше актрисы на 12 лет.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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