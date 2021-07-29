Комедийная актриса Марина Федункив несколько лет назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, однако широкой публике об этом стало известно совсем недавно. В беседе с радио "Комсомольская правда" звезда "Реальных пацанов" поделилась тайнами предстоящей торжественной церемонии, которая состоится 27 августа — в день 50-летия Федункив.

"Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу. Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим: муж хоть и живёт четыре года в России, но некоторые наши реалии для него всё равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут", — поделилась актриса.

Артистка призналась, что с новым мужем они живут по принципу "счастье любит тишину", но, так как часть информации уже попала в Сеть, скрывать остальное было бессмысленно. Звезда также уточнила, что во время росписи не взяла фамилию мужа, чтобы не погружаться в "муторный бюрократический процесс". Тем более все знают актрису под фамилией Федункив, а вот Марина Маджи будет звучать странновато, пояснила актриса.

Федункив добавила, что Стефано — человек непубличный и лишнее внимание переносит тяжело. Она переживает, что ему уже начинает мешать эта публичность.