Канделаки раскрыла, как их тесной дружбе с Собчак пришёл конец, и причиной всему стал мужчина
Сейчас пикировки Тины Канделаки и Ксении Собчак — обычное дело, но когда-то журналистки были близкими подругами, вели одну программу на телевидении и собирались делать совместный бизнес.
Теперь Тина Канделаки высказала своё мнение о том, что погубило их дружбу. В интервью Надежде Стрелец журналистка заявила, что всему виной стал мужчина. Ксения на тот момент встречалась с госдеятелем Сергеем Капковым, которого Тина вместе со своим мужем пригласила поговорить о футболе. Собчак якобы неправильно поняла ситуацию и написала подруге гневное сообщение.
Видео © YouTube / Надежда Стрелец
Она встречалась с Сергеем Капковым. Был какой-то ТЭФИ, я увидела Серёжу, мы с ним пересеклись. <...> Я говорю ему и мужу Васе: пойдём про футбол поговорим. Мы сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. И, видимо, Ксения ему то ли писала, то ли звонила — не знаю, он ей ответил или нет. Но потом мне приходит огромное СМС по поводу Серёжи, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются, что-то мучу с Сергеем Капковым
После предъявленных Ксенией претензий пришла очередь Тины обижаться. Она не стерпела того, что подруга ей не доверяет, и оправдываться не стала. "Я сама по себе такой человек, что не умею дружить на полсердца. Я если дружу, то всем сердцем. Я не пробовала объясниться. Для меня это было просто оскорбительно", — отметила Канделаки. После этого дружеское общение журналисток сошло на нет.
Когда я понимаю, что ко мне нет доверия, а мы это называли дружбой... Я вообще мало с кем дружу. Могу сказать, что у меня много приятелей, но друзей очень немного. И в тех, с кем я дружу, я не сомневаюсь. По поводу Ксении ответ очень простой. Она, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать. Но мы с ней как партнёры, как друзья, как товарищи друг другу категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека
Однако сама Ксения придерживается другой точки зрения. Ранее ведущая заявила, что они поссорились "из-за того, что Тинатин подписала письмо против Ходорковского, когда он сидел в тюрьме". "Я её публично осудила, предварительно сказав, что это сделаю, так как считаю, что это было коллективное письмо подлецов", — написала Собчак в своём телеграм-канале.
У нас НИКОГДА не было пересечения по мужчинам. У нас разное ощущение стиля не только в одежде, Тинатин, но и в мужчинах. Я не ношу чёрные колготы летом и броские костюмчики в стиле "пухленькая чиновница на люксе" <...>
WOW-stars
Ольга Орлова раскрыла, как некрасиво Бузова подставила "Дом-2" перед своим уходом
сегодня в 13:07
Бывший муж Айзы получил тюремный срок в Индонезии и уже четыре месяца не выходит на связь
сегодня в 11:09
Ани Лорак показала фигуру в бикини, после чего фанаты провозгласили её самой сексуальной женщиной
сегодня в 08:11
Комментариев: 0