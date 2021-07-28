Канделаки раскрыла, как их тесной дружбе с Собчак пришёл конец, и причиной всему стал мужчина

Сейчас пикировки Тины Канделаки и Ксении Собчак — обычное дело, но когда-то журналистки были близкими подругами, вели одну программу на телевидении и собирались делать совместный бизнес.