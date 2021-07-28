Ольга Орлова раскрыла, как некрасиво Бузова подставила "Дом-2" перед своим уходом

Она назвала нас кучей предателей, которые воткнули ей нож в спину. Я с этим категорически не согласна, потому что я узнала ровно в тот же день, как узнала она. Назвать предателями — это слишком, я ничего плохого не сделала. Мы всегда жили очень дружно. Её обида не должна быть направлена на ведущих. Она прекрасно знает, что ведущие последними узнают о новых ведущих, потому что мы все очень ревностно относимся к новым ведущим

Ольга Орлова