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Ольга Орлова раскрыла, как некрасиво Бузова подставила "Дом-2" перед своим уходом

В апреле стало известно, что обновлённый "Дом-2" продолжится без его знаковой ведущей Ольги Бузовой, которая была на проекте почти с самых первых дней. Но расставание не прошло гладко.

28 июля, 13:07

Скриншот © YouTube / FAMETIME TV. Фото © VK / Ольга Бузова

За время, проведённое на шоу, девушка стала настоящей звездой, но покинула "родные стены" не самым красивым образом. Одна из ведущих "Дома-2" Ольга Орлова в интервью на ютуб-канале FAMETIME TV раскрыла, что Бузова сообщила об уходе за несколько часов до эфира, подведя всю команду, и продюсеры были вынуждены срочно искать ей замену. А потом вышло так, что место звезды занял её бывший бойфренд, с которым она рассталась с бурным скандалом.

Видео © YouTube / FAMETIME TV

Она нас не поставила в курс дела. Решила за несколько часов до выхода в эфир. Я думаю, что Даву привели на проект, потому что сочли, что Оля некрасиво ушла с проекта. <...> Я точно так же узнала о том, что Оли не будет, ровно в день, когда должно было быть её лобное

Ольга Орлова

Фото © Instagram / olgaorlova1311, VK / Ольга Бузова

Фото © Instagram / olgaorlova1311, VK / Ольга Бузова

При этом Ольга бурно отреагировала на новость про Даву. Певица якобы отписалась в соцсетях от бывших коллег, обидевшись на то, что они не сообщили о появлении её бывшего бойфренда на шоу. Однако Ольга Орлова не считает себя виноватой и не думает, что заслуживает такого отношения. Ведь ведущие и сами узнали об этом в последний момент.

Она назвала нас кучей предателей, которые воткнули ей нож в спину. Я с этим категорически не согласна, потому что я узнала ровно в тот же день, как узнала она. Назвать предателями — это слишком, я ничего плохого не сделала. Мы всегда жили очень дружно. Её обида не должна быть направлена на ведущих. Она прекрасно знает, что ведущие последними узнают о новых ведущих, потому что мы все очень ревностно относимся к новым ведущим

Ольга Орлова

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

После ухода с проекта Ольга Бузова отправилась на съёмки экстремального реалити-шоу "Звёзды в Африке", которые длились почти месяц. "26 дней съёмок без выходных. Мы сняли невероятно крутое шоу для родного канала ТНТ, которое вы все скоро увидите в новом сезоне", — поделилась эмоциями звезда. Обновлённый "Дом-2" теперь выходит на канале "Ю".

На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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