Марина Федункив тайно вышла замуж за красавчика-итальянца, несмотря на то что он младше её на 12 лет
Артистке на своём опыте пришлось узнать, что семейная жизнь может обернуться настоящим кошмаром: ранее Марина жила в браке с наркоманом, который её бил. Но теперь актриса снова выглядит счастливой.
49-летняя звезда "Реальных пацанов" и Comedy Woman наконец нашла свою любовь. Избранником Марины Федункив стал 37-летний Стефано Маджи, за которого актриса тайно вышла замуж. В распоряжении Super оказались фото, на которых влюблённые оформляют соответствующие документы в одном из столичных МФЦ.
Фото © Telegram/Super.ru
Судя по всему, роман у пары завязался уже давно, однако артистка предпочитала его скрывать. Но теперь супруги готовятся устроить пышную свадебную церемонию, которая должна пройти в конце лета. Стефано — предприниматель родом из Италии, однако уже несколько лет живёт и работает в России.
Фото © Telegram / Anton S Live
Стоит отметить, что у комедийной актрисы далеко не веселое прошлое. Год назад она признавалась в интервью, что 13 лет провела в браке с наркоманом и алкоголиком, которого надеялась спасти. Мужчина жестоко избивал жену, но та молча терпела издевательства. Однако спустя много лет всё же нашла в себе силы выбраться из этого ада.
Он бил, воровал деньги. Когда ударил первый раз — просил прощения. Я не ушла, попыталась понять. А потом я была уже немного известная, играла в КВН, и мне стыдно было обратиться в милицию. <...> Было сотрясение — я говорила, что я падала. Перелом ноги был. Ой, всё... Сначала мне было стыдно, а потом мне было страшно, когда он сказал: "Я тебя убью". И я поняла, что он может это сделать
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