НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Марина Федункив тайно вышла замуж за красавчика-итальянца, несмотря на то что он младше её на 12 лет

Артистке на своём опыте пришлось узнать, что семейная жизнь может обернуться настоящим кошмаром: ранее Марина жила в браке с наркоманом, который её бил. Но теперь актриса снова выглядит счастливой.

26 июля, 16:09

Фото © Instagram / marina_phedunkiv, Telegram / Super.ru

49-летняя звезда "Реальных пацанов" и Comedy Woman наконец нашла свою любовь. Избранником Марины Федункив стал 37-летний Стефано Маджи, за которого актриса тайно вышла замуж. В распоряжении Super оказались фото, на которых влюблённые оформляют соответствующие документы в одном из столичных МФЦ.

Фото © Telegram/Super.ru

Фото © Telegram/Super.ru

Судя по всему, роман у пары завязался уже давно, однако артистка предпочитала его скрывать. Но теперь супруги готовятся устроить пышную свадебную церемонию, которая должна пройти в конце лета. Стефано — предприниматель родом из Италии, однако уже несколько лет живёт и работает в России.

Фото © Telegram / Anton S Live

Фото © Telegram / Anton S Live

Стоит отметить, что у комедийной актрисы далеко не веселое прошлое. Год назад она признавалась в интервью, что 13 лет провела в браке с наркоманом и алкоголиком, которого надеялась спасти. Мужчина жестоко избивал жену, но та молча терпела издевательства. Однако спустя много лет всё же нашла в себе силы выбраться из этого ада.

Фото © Instagram / marina_phedunkiv, Telegram / Super.ru

Фото © Instagram / marina_phedunkiv, Telegram / Super.ru

Он бил, воровал деньги. Когда ударил первый раз — просил прощения. Я не ушла, попыталась понять. А потом я была уже немного известная, играла в КВН, и мне стыдно было обратиться в милицию. <...> Было сотрясение — я говорила, что я падала. Перелом ноги был. Ой, всё... Сначала мне было стыдно, а потом мне было страшно, когда он сказал: "Я тебя убью". И я поняла, что он может это сделать

Марина Федункив

На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Было сотрясение, перелом ноги". Марина Федункив рассказала, как её жестоко избивал муж-наркоман

16 июля 2020, 14:25

"Они очень похожи друг на друга": Пасынок Стаса Михайлова женился на гречанке

сегодня в 01:38

Аттракцион стал куда страшнее, когда чайка врезалась прямо в лицо девочки на скорости 30 км в час

сегодня в 14:50

Эстонка раскрасила BMW в стиле российской ДПС и нарвалась на уголовное дело

сегодня в 16:55

Валютные сбережения россиян выросли до максимума с начала пандемии

сегодня в 16:43

Новости партнеров

Layer 1