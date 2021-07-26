Марина Федункив тайно вышла замуж за красавчика-итальянца, несмотря на то что он младше её на 12 лет

Артистке на своём опыте пришлось узнать, что семейная жизнь может обернуться настоящим кошмаром: ранее Марина жила в браке с наркоманом, который её бил. Но теперь актриса снова выглядит счастливой.