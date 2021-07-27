В Сеть слили фото с новоиспечённым мужем Марины Федункив, который обнимает и целует другого мужчину

Вчера стало известно, что 49-летняя звезда "Реальных пацанов" и Comedy Woman тайно вышла замуж за 37-летнего итальянца-предпринимателя Стефано Маджи, роман с которым, предположительно, долго скрывала. Однако в Сети тут же всплыли провокационные фото, заставившие фанатов усомниться в силе чувств пары.

Фото © Telegram/Yobajur

На кадрах якобы Стефано позировал в обществе бородатого мужчины в очках, с которым вёл себя очень нежно. На одном из фото парень целовал в щёку своего спутника, пока они делали селфи. На других — наслаждался с ним временем в бассейне.

Фото © Telegram/Yobajur

У пользователей возникли самые разные мысли на этот счёт. Кто-то решил, что Стефано любит вовсе не женщин, а Марину Федункив просто использует. Кто-то счёл, что это взаимовыгодный союз. Но у парня нашлись и защитники, которые предположили, что на снимках мог оказаться просто его брат или отец.

Жаль, а я искренне радовалась за неё Al Ba

Фото © Telegram / Anton S Live

Так может он за две команды играет Yanya Syn

Он просто с отцом в бассейне, что такого Олэся