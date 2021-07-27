Голливудский красавец обнял Бузову на фото, и фанаты впали в ступор, узнав, кто это на самом деле
С момента прихода на шоу "Дом-2" Ольга Бузова стала настоящей звездой, из наивной светловолосой девушки превратившись в светскую львицу. Однако артистка сменила имидж не только себе.
Певица поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором позировала вместе со своим отцом Игорем Дмитриевичем, держа в руках маленькую собачку. "❤️ Ты у меня такой красавец с шикарной улыбкой 🦷😚", — подписала Ольга.
Артистка и ранее не скрывала своего родителя, у которого тоже есть популярная страница в "Инстаграме". Однако сейчас пользователи мужчину на фото просто не узнали. Аккуратная стрижка, ровный загар, белоснежная улыбка — рядом с Ольгой оказался настоящий красавец, которого некоторые даже приняли за её нового кавалера.
Дело в том, что ещё не так давно папа певицы носил усы, непокорную шевелюру, непримечательную одежду и редко улыбался на снимках. Ранее поклонники упрекали Ольгу в том, что она не помогает родителю решить стоматологические проблемы. А теперь дочь, видимо, помогла папе приобрести не только голливудскую улыбку, но и в целом сменить имидж.
Папа так помолодел, я его не узнала, ему так намного лучше ❤️
Папочка так похорошел, молодец🔥🔥
Я думала, это жених новый 😂😂😂
Ольга Бузова родилась в семье военнослужащего Игоря Дмитриевича и стоматолога Ирины Александровны. У артистки есть младшая сестра Анна, которая тоже приходила на "Дом-2", однако карьера девушки на проекте не сложилась.
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