Голливудский красавец обнял Бузову на фото, и фанаты впали в ступор, узнав, кто это на самом деле

С момента прихода на шоу "Дом-2" Ольга Бузова стала настоящей звездой, из наивной светловолосой девушки превратившись в светскую львицу. Однако артистка сменила имидж не только себе.