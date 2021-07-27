НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голливудский красавец обнял Бузову на фото, и фанаты впали в ступор, узнав, кто это на самом деле

С момента прихода на шоу "Дом-2" Ольга Бузова стала настоящей звездой, из наивной светловолосой девушки превратившись в светскую львицу. Однако артистка сменила имидж не только себе.

27 июля, 14:13

Фото © Instagram / ibuzov

Певица поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором позировала вместе со своим отцом Игорем Дмитриевичем, держа в руках маленькую собачку. "❤️ Ты у меня такой красавец с шикарной улыбкой 🦷😚", — подписала Ольга.

Фото © Instagram / buzova86, ibuzov

Фото © Instagram / buzova86, ibuzov

Артистка и ранее не скрывала своего родителя, у которого тоже есть популярная страница в "Инстаграме". Однако сейчас пользователи мужчину на фото просто не узнали. Аккуратная стрижка, ровный загар, белоснежная улыбка — рядом с Ольгой оказался настоящий красавец, которого некоторые даже приняли за её нового кавалера.

Фото © Instagram / ibuzov

Фото © Instagram / ibuzov

Дело в том, что ещё не так давно папа певицы носил усы, непокорную шевелюру, непримечательную одежду и редко улыбался на снимках. Ранее поклонники упрекали Ольгу в том, что она не помогает родителю решить стоматологические проблемы. А теперь дочь, видимо, помогла папе приобрести не только голливудскую улыбку, но и в целом сменить имидж.

Папа так помолодел, я его не узнала, ему так намного лучше ❤️

iitstesha

Фото © Instagram / ibuzov

Фото © Instagram / ibuzov

Папочка так похорошел, молодец🔥🔥

vania4444igor

Я думала, это жених новый 😂😂😂

milly.usa

Ольга Бузова родилась в семье военнослужащего Игоря Дмитриевича и стоматолога Ирины Александровны. У артистки есть младшая сестра Анна, которая тоже приходила на "Дом-2", однако карьера девушки на проекте не сложилась.

На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

На видео попало, как Бузова танцует в неадекватном состоянии и еле держится на ногах, шокируя гостей

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Желаю всем так отдыхать": Бузова оправдалась за танцы в неадекватном состоянии

вчера в 09:53

"Под кайфом?": Фанаты забили тревогу, увидев "пьяное" видео с Гагариной, где её мимика наводит ужас

сегодня в 11:32

Вызывайте санитаров: Сумасшедшие эмоции спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, которые попали в кадр

сегодня в 13:20

Безумие и энтузиазм: Как Украина собирается строить собственные МиГ-29 и Су-27

сегодня в 14:13

У ВИЧ-диссидентки, не лечившей от СПИДа маленькую дочь, ранее умер ещё один ребёнок

сегодня в 14:09

Новости партнеров

Layer 1