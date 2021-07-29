Экс-менеджер слил голосовые сообщения Бритни Спирс, как ещё в 2009-м она умоляла спасти её от отца

Новости о судебных разбирательствах по делу опекунства над Бритни Спирс снова беспокоят фанатов и весь мир. К скандалу присоединился и бывший менеджер певицы.