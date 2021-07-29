Экс-менеджер слил голосовые сообщения Бритни Спирс, как ещё в 2009-м она умоляла спасти её от отца
Новости о судебных разбирательствах по делу опекунства над Бритни Спирс снова беспокоят фанатов и весь мир. К скандалу присоединился и бывший менеджер певицы.
Фото © Instagram / britney_with_pups
Сэм Лютфи стал менеджером Спирс в 2007-м — ещё до её психического срыва. Уже в 2008-м родители певицы отстранили мужчину от дел певицы, обвинили его в том, что он эксплуатировал психически неустойчивую звезду, и даже добились судебного запрета связываться с бывшей клиенткой. Но, судя по всему, сама Бритни с решением была не согласна. Спустя год она связывалась с Лютфи и просила его помочь, опасаясь, что отец заберёт её детей. Через десятилетие менеджер опубликовал записи, некоторые из которых фанаты слышат впервые.
Сегодня воскресенье, 18-е число. Просто чтобы вы знали, что я хочу избавиться от этой опеки. Меня шантажировали похищением моих малышей. Я связана по рукам и ногам, они лишили меня гражданских прав! Я требую, чтобы штат Калифорния рассмотрел это дело, потому что я считаю его незаконным... Пока
Видео © YouTube / 妮仔Ney
Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я звонила тебе ранее. Я звоню снова, чтобы убедиться, что процесс ликвидации опеки уже запущен. Как ты знаешь, мой отец несколько раз угрожал мне, что заберёт моих детей. Я просто хочу получить гарантии, что с процессом всё будет в порядке и что вы, ребята, обо всём позаботитесь, что всё останется ровно так же, хоть сейчас я под опекой. Это всё, пока
Записями голосовой почты Лютфи поделился в своём инстаграм-аккаунте. В комментариях бывший менеджер певицы признал — он подвёл Бритни, о чём сейчас сильно жалеет. Не согласиться с этим сложно. Уже в 2009 году Бритни прямым текстом говорила, что отец и назначенный им менеджер лишают её всех прав. Спустя десятилетие это ясно как день — певица была права.
Привет, это Бритни Спирс. Я хочу, чтобы на суде моими поверенными стали Джон Эрдли и Джон Паттерсон. Хорошо, пока
Бритни и Лютфи на заднем плане. Фото © Instagram / britney_with_pups
Я в здравом уме и теле и чувствую, что меня держат против моей воли. Мои гражданские права были нарушены. Я хочу воспользоваться своими конституционными правами
Напомним, с 2008 года жизнь Бритни Спирс находится под полным контролем её отца, Джейми Спирса, и менеджмента, нанятого им же. Певице было 27 лет, когда она лишилась большинства своих прав — вплоть до возможности лично распоряжаться собственными финансами. Без разрешения она не может ни встречаться с друзьями, ни с детьми. Женщина даже не может распоряжаться собственным телом — Бритни сообщала, что хотела завести ребёнка, но врач не вправе был удалить внутриматочную спираль, пишет Daily Mail.
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