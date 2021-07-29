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Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту

Возлюблённый спортсменки Владимир Черемисин подарил ей букет роз и обручальное кольцо. Анастасия ответила согласием.

29 июля, 19:33

Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту. Видео © t.me/olympic_russia

Серебряный призёр Олимпиады в Токио в баскетболе 3x3 Анастасия Логунова по прилёте в Москву из японской столицы получила предложение руки и сердца. Видео опубликовано в телеграм-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

Возлюбленный баскетболистки Владимир Черемисин в аэропорту Шереметьево подарил ей букет роз, обручальное кольцо и предложил выйти замуж. Спортсменка ответила согласием.

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Напомним, в финале первого в истории олимпийского баскетбольного турнира 3x3 женская сборная России проиграла команде США и завоевала серебро. Мужская сборная также стала обладателем серебряных медалей, проиграв в финале Латвии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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