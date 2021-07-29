Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту. Видео © t.me/ olympic_russia

Серебряный призёр Олимпиады в Токио в баскетболе 3x3 Анастасия Логунова по прилёте в Москву из японской столицы получила предложение руки и сердца. Видео опубликовано в телеграм-канале Олимпийского комитета России (ОКР).