Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту
Возлюблённый спортсменки Владимир Черемисин подарил ей букет роз и обручальное кольцо. Анастасия ответила согласием.
Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту. Видео © t.me/olympic_russia
Серебряный призёр Олимпиады в Токио в баскетболе 3x3 Анастасия Логунова по прилёте в Москву из японской столицы получила предложение руки и сердца. Видео опубликовано в телеграм-канале Олимпийского комитета России (ОКР).
Возлюбленный баскетболистки Владимир Черемисин в аэропорту Шереметьево подарил ей букет роз, обручальное кольцо и предложил выйти замуж. Спортсменка ответила согласием.
Напомним, в финале первого в истории олимпийского баскетбольного турнира 3x3 женская сборная России проиграла команде США и завоевала серебро. Мужская сборная также стала обладателем серебряных медалей, проиграв в финале Латвии.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Американской гребчихе "противно" смотреть на успехи российских спортсменок на Олимпиаде
сегодня в 18:22
Надежды в гребле, плавании и теннисе: Расписание седьмого дня Олимпиады в Токио
сегодня в 17:01
"Наоборот, герой!": Фехтовальщица Мартьянова засмущалась, сидя в коляске после золотого финала ОИ
сегодня в 14:54
Комментариев: 0