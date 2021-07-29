Американской гребчихе "противно" смотреть на успехи российских спортсменок на Олимпиаде
Пользователи не согласились с её мнением и посоветовали заниматься прежде всего спортом, а не политикой.
Фото © Instagram / megankalmoe
Американская гребчиха Меган Калмо резко высказалась о соперницах из России. По её словам, ей сложно смотреть на присутствие российской сборной на Олимпиаде в Токио.
"Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Всё это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале", — написала она в "Твиттере".
Также она отметила, что многие женщины слишком благородны и вежливы для того, чтобы сказать то, что готова говорить она. Подписчики в соцсети не согласились с мнением американки по поводу российской команды. Пользователи отметили, что ей стоит заниматься прежде всего спортом, а не политикой и научиться принимать поражение.
"Россияне побеждают, а вам стоит поучиться проигрывать с честью", — написал один из них.
Напомним, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в соревнованиях двоек в академической гребле на Олимпиаде в Токио. Это первая награда российских спортсменов в академической гребле на Олимпиадах с 2004 года.
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