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Американской гребчихе "противно" смотреть на успехи российских спортсменок на Олимпиаде

Пользователи не согласились с её мнением и посоветовали заниматься прежде всего спортом, а не политикой.

29 июля, 18:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR0e2-bFxue/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">megankalmoe</a></p>

Фото © Instagram / megankalmoe

Американская гребчиха Меган Калмо резко высказалась о соперницах из России. По её словам, ей сложно смотреть на присутствие российской сборной на Олимпиаде в Токио.

"Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Всё это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале", написала она в "Твиттере".

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Также она отметила, что многие женщины слишком благородны и вежливы для того, чтобы сказать то, что готова говорить она. Подписчики в соцсети не согласились с мнением американки по поводу российской команды. Пользователи отметили, что ей стоит заниматься прежде всего спортом, а не политикой и научиться принимать поражение.

"Россияне побеждают, а вам стоит поучиться проигрывать с честью", — написал один из них.

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Напомним, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали в соревнованиях двоек в академической гребле на Олимпиаде в Токио. Это первая награда российских спортсменов в академической гребле на Олимпиадах с 2004 года.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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