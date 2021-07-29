Американской гребчихе "противно" смотреть на успехи российских спортсменок на Олимпиаде

Американская гребчиха Меган Калмо резко высказалась о соперницах из России. По её словам, ей сложно смотреть на присутствие российской сборной на Олимпиаде в Токио.

"Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Всё это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале", — написала она в "Твиттере".

Также она отметила, что многие женщины слишком благородны и вежливы для того, чтобы сказать то, что готова говорить она. Подписчики в соцсети не согласились с мнением американки по поводу российской команды. Пользователи отметили, что ей стоит заниматься прежде всего спортом, а не политикой и научиться принимать поражение.