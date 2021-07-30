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Российский боксёр Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Поединков за третье место на соревнованиях не предусмотрено, поэтому спортсмен завоюет как минимум бронзу.

30 июля, 04:42
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боксёр Имам Хатаев победил Газимагомеда Джалидова, выступающего за Испанию, и вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 килограмма.

В первом раунде 26-летний Хатаев взял верх над марокканцем Ассагиром Мохамедом, затем победил Бекзада Нурдаулетова из Казахстана, но получил в бою с ним сильное рассечение головы. Тем не менее Хатаев продолжил выступления. В полуфинале он сразится с победителем боя между британцем Бенджамином Уиттекером и бразильцем Кено Мачадо. Финал в весовой категории до 81 кг состоится 4 августа.

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Стоит отметить, что в боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место, поэтому Хатаев в любом случае увезёт с Игр медаль — как минимум бронзу.

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Ранее российский пловец Евгений Рылов завоевал второе золото Олимпиады в Токио, победив на двухсотметровке на спине с олимпийским рекордом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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