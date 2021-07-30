Российский боксёр Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль
Поединков за третье место на соревнованиях не предусмотрено, поэтому спортсмен завоюет как минимум бронзу.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боксёр Имам Хатаев победил Газимагомеда Джалидова, выступающего за Испанию, и вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 килограмма.
В первом раунде 26-летний Хатаев взял верх над марокканцем Ассагиром Мохамедом, затем победил Бекзада Нурдаулетова из Казахстана, но получил в бою с ним сильное рассечение головы. Тем не менее Хатаев продолжил выступления. В полуфинале он сразится с победителем боя между британцем Бенджамином Уиттекером и бразильцем Кено Мачадо. Финал в весовой категории до 81 кг состоится 4 августа.
Стоит отметить, что в боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место, поэтому Хатаев в любом случае увезёт с Игр медаль — как минимум бронзу.
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