Российский боксёр Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Российский боксёр Имам Хатаев победил Газимагомеда Джалидова, выступающего за Испанию, и вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 килограмма.

В первом раунде 26-летний Хатаев взял верх над марокканцем Ассагиром Мохамедом, затем победил Бекзада Нурдаулетова из Казахстана, но получил в бою с ним сильное рассечение головы. Тем не менее Хатаев продолжил выступления. В полуфинале он сразится с победителем боя между британцем Бенджамином Уиттекером и бразильцем Кено Мачадо. Финал в весовой категории до 81 кг состоится 4 августа.

Стоит отметить, что в боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место, поэтому Хатаев в любом случае увезёт с Игр медаль — как минимум бронзу.